Mountain View (dpa) - Der Schweizer Sonnenflieger "Solar Impulse 2" will heute in den US-Bundesstaat Arizona weiterfliegen. Nach rund einer Woche Pause im kalifornischen Mountain View solle das Solarflugzeug um 14 Uhr deutscher Zeit starten, teilten die Betreiber mit. Für die etwa 1200 Kilometer in die Stadt Phoenix in Arizona werde der Flieger wohl rund 16 Stunden brauchen. Zuvor war das Solarflugzeug von Hawaii aus fast drei Tage Non-Stop nach Kalifornien geflogen.

