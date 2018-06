Rom (dpa) - Nach einem neuen Flüchtlingsunglück werden nach Angaben der libyschen Marine vor der Küste des nordafrikanischen Landes mindestens 40 Menschen vermisst. 21 Migranten hätten in der Nacht zum Samstag gerettet werden können, als ihr Boot unweit der Stadt Sabrata an der Grenze zu Tunesien in Seenot geraten und gesunken sei, zitiert die italienische Nachrichtenagentur Ansa einen Marinesprecher. Jedoch gab es unterschiedliche Zahlen zu der Tragödie. Anderen Quellen zufolge, die sich auf die Aussagen Überlebender stützten, könnte es mehr als doppelt so viele Vermisste geben.

