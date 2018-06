Berlin (dpa) - Die Deutsche Presse-Agentur hat die internationalen Pressestimmen vom Großen Preis von Russland zusammengefasst.

GROSSBRITANNIEN:

"The Guardian": "Mercedes holte sich einen weiteren Doppelerfolg, aber das war nicht die gut geölte Maschine, die zuletzt alle Titel gesichert hatte. Nach Lewis Hamiltons zweitem Platz am Ende eines Wochenendes, das erneut durch technische Probleme verhext war, setzten Verschwörungstheoretiker das Team unter Druck."

"The Telegraph": "Die Verdächtigungen nahmen wilde Fahrt auf, nachdem Hamiltons Unglücksserie sich durch ein Problem fortsetzte, das ihm seiner Ansicht nach die Chance raubte, Nico Rosberg noch den Sieg abzujagen."

"The Sun": "Mercedes beteuert, dass sie Hamilton nicht sabotieren, während Rosberg schon wieder gewinnt."

SPANIEN:

"Sport": "Nico hat die Überlegenheit des W07 zur Schau gestellt. Seine Bestzeit von 1:39 Minuten in der letzten Runde war für die Konkurrenz demütigend."

"La Vanguardia": "Rosberg wird riesengroß."

"AS": "Dieses Jahr gewinnt Rosberg alles. Nun hat er auch seinen ersten Grand Slam errungen: Er beherrschte das Rennen vom Anfang bis zum Ende, erreichte die Pole Position, fuhr die schnellste Runde und auch als Erster über die Ziellinie."

"El País": "Rosberg hat lange im Schatten von Lewis Hamilton gelebt. Diese WM trägt aber seinen Namen."

ÖSTERREICH:

"Die Presse": "Rosberg setzt seinen Siegeszug fort"

"Der Standard": "Nico Rosberg fliegt quasi der Konkurrenz davon und der Weltmeisterschaft entgegen"

"Kronen Zeitung": "25. Mercedes-Doppelsieg - neuer Rekord in der Formel-1-Geschichte! Und auch in Sotschi stand Nico Rosberg auf dem Siegespodest ganz oben, zum vierten Mal in diesem Jahr, saisonübergreifend gar schon zum siebenten Mal"

SCHWEIZ:

"Blick": "Neues Vettel-Drama - WM ade! Rosberg siegt und siegt! Und bereits steht der erste Verlierer fest: Sebastian Vettel kann im Ferrari die WM-Träume begraben."

"Tages-Anzeiger": "Vettel erlebte in Russland ebenfalls ein Déjà-vu. Sein Rennen war bereits in der dritten Kurve zu Ende. Er war zweimal von hinten vom Russen Daniil Kwjat gerammt worden. Der Funkspruch des Deutschen musste im Anschluss stark zensiert werden, denn die beiden waren sich schon vor zwei Wochen in Shanghai in die Quere gekommen."

"Neue Zürcher Zeitung": "Erdrückende Dominanz - Nico Rosberg gewinnt in Sotschi auch das vierte Rennen der Formel-1-Saison - doch die Leichtigkeit des Sieges täuscht"

LETTLAND:

"Diena": "Mercedes hat immer noch das beste Auto, und Nico Rosberg hat in diesem Jahr bislang keinen Fehler begangen. Daneben hat er auch noch Glück. Diese drei Gründe erlauben es dem Deutschen, seine Siegesserie auf vier in diesem Jahr und sieben in Folge auszubauen."