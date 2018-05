Skyliners Frankfurt holen Titel im FIBA Europe Cup

Chalon-sur-Saône (dpa) - Die Fraport Skyliners Frankfurt haben den Titel im FIBA Europe Cup gewonnen. Der Basketball-Bundesligist siegte am Sonntagabend im französischen Chalon-sur-Saône im Endspiel gegen den italienischen Topclub Openjobmetis Varese nach einer tollen Aufholjagd mit 66:62 (25:31) und feierte damit als erst vierter deutscher Club einen internationalen Triumph. Zuvor war das nur ALBA Berlin (1995), dem Mitteldeutschen BC (2004) und der BG Göttingen (2010) gelungen. Bester Werfer bei den Hessen war Quantez Robertson mit 15 Punkten. Im Halbfinale hatten sich die Frankfurter am Freitag gegen BC Krasnojarsk aus Russland durchgesetzt.

Tennis-Profi Kohlschreiber feiert dritten Turniersieg in München

München (dpa) - Lokalmatador Philipp Kohlschreiber hat zum dritten Mal in seiner Tenniskarriere das Sandplatzturnier in München gewonnen. Der 32 Jahre alte Davis-Cup-Spieler aus Augsburg besiegte am Sonntag in seinem fünften Endspiel bei den BMW Open den jungen Österreicher Dominic Thiem mit 7:6 (9:7), 4:6 und 7:6 (7:4). 5000 Zuschauer auf den vollbesetzten Rängen sahen eine hartumkämpfte Partie mit vielen spektakulären Ballwechseln. Kohlschreiber verwandelte nach zweieinhalb Stunden seinen dritten Matchball. Für seinen dritten Erfolg in München nach 2007 und 2012 kassierte er ein Preisgeld von 82 450 Euro sowie einen luxuriösen Sportwagen.

Magdeburger Handballer erstmals seit 1996 wieder DHB-Pokalsieger

Hamburg (dpa) - Der SC Magdeburg hat erstmals nach 20 Jahren wieder den DHB-Pokal gewonnen. Der Tabellenzehnte der Handball-Bundesliga besiegte am Sonntag im Endspiel in Hamburg Cupverteidiger SG Flensburg-Handewitt mit 32:30 (14:12). Zum bislang einzigen Mal hatten die Magdeburger den Pokal 1996 gewonnen. Vor 13 200 Zuschauern revanchierte sich das Team von Trainer Bennet Wiegert damit für die Niederlage im Vorjahresfinale. Robert Weber warf zehn Tore für Magdeburg, für die Flensburger traf Kentin Mahe siebenmal. Im Halbfinale hatte Magdeburg am Vortag gegen den Bergischen HC gewonnen. Flensburg hatte die Rhein-Neckar Löwen ausgeschaltet.

Leicester verpasst mit 1:1 Manchester vorzeitigen Titelgewinn

Manchester (dpa) - Leicester City hat den sensationellen Gewinn der englischen Fußball-Meisterschaft vorerst verpasst. Die Mannschaft mit dem deutschen Abwehrspieler Robert Huth holte am Sonntag bei Manchester United ein 1:1 (1:1). Sollte Verfolger Tottenham Hotspur am Montag allerdings nicht beim FC Chelsea gewinnen, wäre der erste Titel für Leicester perfekt. Anthony Martial brachte die anfangs drückend überlegenden Gastgeber nach acht Minuten in Führung, City-Kapitän Wes Morgan glich nach 17 Minuten aus. Leicester-Profi Daniel Drinkwater sah in der 86. Minute Gelb-Rot. Manchester bleibt ohne den weiterhin verletzten Bastian Schweinsteiger auf Rang fünf.

Wolfsburgs Fußballerinnen wieder im Finale der Champions League

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg stehen zum dritten Mal im Finale der UEFA Women's Champion League. Nach dem 4:0 am vergangenen Sonntag im Halbfinal-Hinspiel konnte das Team aus Niedersachsen am Sonntag ein 0:1 (0:0) beim Titelverteidiger 1. FFC Frankfurt verschmerzen. Maren Priessen köpfte in der 87. Minute den einzigen Treffer in dem Duell. Im Endspiel am 26. Mai im italienischen Reggio Emilia trifft Wolfsburg auf ein französisches Team. Paris Saint-Germain und Olympique Lyon ermitteln an diesem Montag in der französischen Hauptstadt den zweiten Finalisten. Das Hinspiel hatte Lyon mit 7:0 gewonnen.

Berlin Volleys entthronen Titelverteidiger Friedrichshafen

Berlin (dpa) - Die Berlin Volleys sind zum siebten Mal deutscher Volleyball-Meister. Im dritten Playoff-Finalspiel gegen Titelverteidiger und Rekordmeister VfB Friedrichshafen gewann die Mannschaft von Trainer Roberto Serniotti am Sonntag mit 3:0 (26:24, 25:16, 25:21) und beendete die Serie Best of five mit 3:0-Siegen vorzeitig. Mit ihrem Erfolg haben die Berliner vor 8120 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle das Triple geschafft: Sie hatten vor dem Meistertitel in diesem Jahr schon den europäischen CEV-Pokal sowie den deutschen Pokal gewonnen.

Mitteldeutscher BC zweiter Absteiger aus Basketball-Bundesliga

Göttingen (dpa) - Der Mitteldeutsche BC steigt als zweiter Club aus der Basketball-Bundesliga ab. Das Team aus Weißenfels gewann am letzten Spieltag gegen medi Bayreuth zwar mit 89:77. Der Erfolg reichte für den MBC aber nicht zur Rettung, weil die BG Göttingen am Sonntag parallel ihr Heimspiel gegen die s.Oliver Baskets Würzburg mit 85:78 gewann. Die Crailsheim Merlins standen bereits zuvor als erster Absteiger fest. Matchwinner für die Göttinger war Robert Kulawick mit 20 Punkten. Den letzten Playoff-Platz sicherte sich Würzburg trotz der Niederlage in Göttingen, weil die Gießen 46ers bei ALBA Berlin mit 81:91 nach Verlängerung verloren.