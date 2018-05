London (SID) - Die deutschen Hockey-Männer haben knapp drei Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro eine herbe Testspielpleite kassiert. In Bisham Abbey bei London unterlag der ohne mehrere Leistungsträger angetretene Olympiasieger in einem "inoffiziellen" Trainingsspiel mit verkürzter Spielzeit 1:5 gegen Großbritannien. Das Tor für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) erzielte Tom Grambusch (40.).

"Das war für uns ein gutes Spiel, um in unsere Abläufe reinzukommen", sagte Bundestrainer Valentin Altenburg: "Fünf Gegentore sind aber einfach viel zu viel." Die Partie war der erste von insgesamt drei Vergleichen mit dem Olympia-Vierten von 2012. Am Dienstag (14.00 Uhr) treffen beide Teams, diesmal über die volle Spielzeit und mit komplettem Kader, an gleicher Stelle erneut aufeinander.