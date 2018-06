Seoul (AFP) Mit Ohrfeigen und Schmährufen haben Angehörige in Südkorea auf die Entschuldigung eines Firmenchefs reagiert, dessen Unternehmen für den Tod von mehr als hundert Menschen verantwortlich sein soll. Einige der Angehörigen stürmten am Montag das Podium in Seoul und schlugen Ata Safdar. Andere riefen immer wieder "Zu spät" und "Kein Verzeihen". In dem Fall geht es um ein mutmaßlich tödliches Desinfektionsmittel für Luftbefeuchter.

