Diyarbakir (AFP) Bei einem Anschlag auf eine Polizeiwache im kurdischen Südosten der Türkei ist nach Armeeangaben mindestens ein Soldat getötet worden. 23 weitere Menschen seien verletzt worden, als am Sonntagabend eine Autobombe vor der Gendarmerie in Dicle in der Provinz Diyarbakir explodierte, teilte das Militär am Montag mit. Es machte die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) für das Attentat verantwortlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.