Sydney (AFP) Der Verkauf von Australiens größter Privat-Ranch an ein Konsortium unter chinesischer Führung ist geplatzt. Die chinesische Dakang Australia Holding habe ihr Gebot zurückgezogen, gab der Chef der Farm S. Kidman and Co., Greg Campbell, am Dienstag bekannt. Grund war demnach das vorläufige Verbot des Verkaufs durch die australische Regierung.

