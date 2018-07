Berlin (AFP) In der zahnmedizinischen Versorgung gibt es nach einer Studie der Krankenkasse Barmer große regionale Unterschiede. Patienten in einigen Regionen Deutschlands zahlen für Prothesen, Kronen und Brücken mehr aus der eigenen Tasche als in anderen Gebieten, wie aus dem am Dienstag in Berlin vorgestellten sogenannten Zahnreport hervorgeht.

