Berlin (AFP) Trotz der abgesagten Reise von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) in den Iran haben sich deutsche Unternehmen dort Aufträge gesichert. Am Rande des deutsch-iranischen Wirtschaftsforums in Teheran seien am Dienstag "Verträge in Millionenhöhe unterzeichnet" worden, insbesondere in den Bereichen Gas, Maschinenbau, Stahl und Gesundheit, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. Namen von Firmen nannte das Ministerium nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.