Dortmund (AFP) Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Dortmund ist am Montagabend ein Mann getötet worden. 25 Bewohner konnten aus dem verqualmten Gebäude in Sicherheit gebracht werden, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Ein Mensch wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.