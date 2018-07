Brüssel (AFP) Langsameres Wachstum in China und "Unsicherheit" im Vorfeld des Brexit-Referendums in Großbritannien: Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsvorhersage für die Eurozone gesenkt. Wie sie am Dienstag in ihrer Frühjahrsprognose mitteilte, geht sie für dieses Jahr von einem Anstieg der Wirtschaftsleistung um 1,6 Prozent aus und für 2017 von 1,8 Prozent. Das sind jeweils 0,1 Prozentpunkte weniger als in der Wintervorhersage vom Februar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.