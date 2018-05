Berlin (AFP) Migranten in Deutschland sind mit durchschnittlich 35,4 Jahren deutlich jünger als Nicht-Migranten mit einem Altersdurchschnitt von 46,8 Jahren. Das geht aus dem Datenreport 2016 des Statistischen Bundesamts hervor, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Deutlich höher ist dementsprechend bei den Migranten auch der Anteil der Menschen in Ausbildung, während der Anteil der Rentner geringer ausfällt.

