New York (AFP) Der frühere norwegische Umweltminister Erik Solheim tritt an die Spitze des UN-Umweltprogramms Unep. Dies teilte die UNO am Dienstag in New York mit. Solheim leitete seit 2013 den Ausschuss für Entwicklungshilfe bei der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Norwegischer Umwelt- und Entwicklungsminister war er von 2007 bis 2012.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.