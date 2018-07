Flensburg (AFP) Zu Beginn der Frühjahrssaison ist die Zahl der neu zugelassenen Pkw gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich gestiegen. Knapp 316.000 Neuzulassungen gab es im April in Deutschland, wie aus am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Flensburg hervorgeht. Damit seien zwar 2,2 Prozent weniger als im März, aber 8,4 Prozent mehr als im April 2015, teilte die Behörde mit.

