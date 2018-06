Stuttgart (AFP) US-Verteidigungsminister Ashton Carter hat am Dienstag in Stuttgart das Kommando über die US-Streitkräfte in Europa an General Curtis Scaparrotti übergeben. Bei der Zeremonie im europäischen Hauptquartier der US-Truppen verband Carter seine Rede über die künftigen Aufgaben der Streitkräfte mit einer scharfen Warnung an Russland. Es liege am Kreml zu entscheiden, ob Moskau in der Isolation bleiben oder ein Partner sein wolle.

