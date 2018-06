Triptis (AFP) Mit einem skurrilen Streit um einen Bratwurstimbiss an der Autobahn A9 in Thüringen hat sich am Dienstag das Verwaltungsgericht Gera befasst. Bei einem Vor-Ort-Termin auf dem Autobahnparkplatz "Rodaborn West" ging es um die Klage der Imbiss-Betreiberin Christina Wagner, die dort seit Jahren ihre Bratwürste über einen Zaun hinweg an hungrige Autofahrer verkauft. Dies darf sie künftig nicht mehr.

