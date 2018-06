Berlin (AFP) Die EU-Kommission will die Verteilung von Flüchtlingen auf die Mitgliedsländer einem Bericht zufolge künftig fairer gestalten und Staaten, die die Aufnahme von Asylbewerbern verweigern, zur Kasse bitten. Wie die Zeitung "Welt" auf ihrer Website am Dienstag berichtete, will die Kommission am Mittwoch einen entsprechenden Entwurf für die Revision der sogenannten Dublin-Regeln vorlegen.

