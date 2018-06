Brüssel (AFP) Das Europaparlament will den Druck auf die EU-Kommission erhöhen, mehr für den Schutz für Whistleblower zu tun. Grünen-Abgeordnete legten am Dienstag in Brüssel einen Richtlinienvorschlag vor, mit dem ein EU-weit gleicher Minimalschutz für diejenigen erreicht werden soll, die interne Dokumente an die Öffentlichkeit geben, um Skandale aufzudecken. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und sein Vize Frans Timmermans bekamen jeweils ein Exemplar zugeschickt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.