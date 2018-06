München (dpa) - Aus der Traum vom Finale in der Champions League! Die Bayern-Spieler sanken nach dem 2:1 (1:0)-Sieg gegen Atlético Madrid zu Boden, in der Münchner Kurve feierten die Fans dennoch ihre geschlagenen Gewinner. Nur ein Tor fehlte am Ende zum Endspiel in Mailand.

Beim Sturmlauf ins Champions-League-Finale wurden die Münchner von einem Kontertor des Franzosen Antoine Griezmann in der 54. Spielminute jäh gestoppt. Trotz des Siegs schieden die Münchner aus. "Ich bin traurig für die Spieler, sie haben eine Wahnsinns-Champions-League gespielt", betonte Guardiola. "Ich habe mein Leben für diese Mannschaft gegeben", meinte er. "Vielleicht" sei seine Mission bei den Bayern aber gescheitert.

"Unsere Mannschaft hat großartig gespielt. Sie hat verdient gewonnen und sie hätte es auch verdient gehabt, nach Mailand zu fahren", sagte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Das Aus sei schmerzhaft, aber man brauche sich nicht schämen.

Der unglücklichste Mann am Dienstagabend war Thomas Müller. Nach dem Führungstor von Freistoßschütze Xabi Alonso (31.) unterlief dem Weltmeister ein folgenschwerer Fehlschuss vom Elfmeterpunkt. "Der Fußball ist manchmal extrem gemein", meinte Müller spürbar deprimiert, "natürlich bin ich schon enttäuscht, dass ich ihn nicht verwandeln konnte". Der sonst so sichere Schütze scheiterte vor 70 000 geschockten Zuschauern am starken Atlético-Torwart Jan Oblak (34.). "Er hat so viele Elfmeter schon für uns verwandelt, da gibt es gar keinen Vorwurf von uns", meinte Weltmeister-Torwart Manuel Neuer im ZDF.

Weder seine eigene Elfmeter-Parade in der Schlussphase, noch Robert Lewandowskis Siegtor in der 74. Minute reichten dann letztlich, nachdem die Münchner der Hinspiel 0:1 verloren hatten. "Ich denke, dass uns allen ein bisschen die Worte fehlen nach so einem Spiel", meinte Neuer. "Es ist bitter, dass man mit so einem Spiel ausscheidet", konstatierte Kapitän Philipp Lahm.

Mit fulminantem Fußball hatten die Bayern das Abwehrbollwerk von Atlético ins Wanken, aber nur fast zu Fall gebracht. Nach Real Madrid (2014) und dem FC Barcelona (2015) scheiterte Guardiola mit den Bayern auch 2016 an einer spanischen Mannschaft. Nun kann sich der Katalane maximal mit dem Double (Meister und Pokalsieger) aus München verabschieden. Im Endspiel trifft Atlético am 28. Mai in Mailand auf Real Madrid oder Guardiolas künftigen Verein Manchester City.

Guardiola setzte in seinem letzten Champions-League-Heimspiel mit den Bayern auf Erfahrung und große Namen: Die Weltmeister Müller und Jérôme Boateng sowie Flügelflitzer Franck Ribéry kehrten im Vergleich zum Hinspiel zurück in die Startformation. Und anders als in Madrid waren die Bayern von der ersten Minute an präsent, mit jeder Minute steigerten sie den Druck aufs Atlético-Tor.

Schon nach 74 Sekunden musste Madrids Schlussmann erstmals mit den Fäusten nach einer Hereingabe von Arturo Vidal ran. Klug und kontrolliert, aber mit Wucht zog das Team von Guardiola über die Flügel mit Lahm und Douglas Costa auf rechts sowie David Alaba und Ribéry auf links sein Spiel auf.

In der 20. Minute fehlte schon nicht mehr viel zur Führung. Boateng, der am Wochenende nach 99 Tagen Verletzungspause sein Comeback beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach gegeben hatte, spielte den Ball in die Sturmspitze, Müller legte direkt auf Lewandowski ab. Der Goalgetter konnte aus spitzen Winkel Teufelskerl Oblak aber nicht überwinden. Zuvor hatte der 23 Jahre alte Slowene auch schon gegen Vidal (17.), danach gegen Ribéry (23.) pariert.

Eine Standardsituation sorgte fürs 1:0. Nach einem Foul an Alaba vollendete Alonso den Freistoß aus rund 18 Metern zur Führung. Dabei schoss er José Maria Giménez durch die Beine, Oblak war bei dem abgefälschten Ball machtlos. Nur drei Minuten später verursachte Giménez einen Foulelfmeter, als er den aufgerückten Javier Martínez in Ringkampf-Manier festhielt und zu Fall brachte. Aber Müller scheiterte mit seinem halbhoch geschossenen Elfmeter an Oblak, es war sein dritter Fehlschuss im zehnten Versuch in der Champions League.

Zunächst verkrafteten die Bayern auch den Fehlschuss noch. Von Atlético war in der ersten Halbzeit bis auf einen Versuch von Kapitän Gabi nach einer Viertelstunde, den Neuer parierte, nichts zu sehen. Und dann das, nicht mal zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff: Boateng löste sich aus der Defensive auf Höhe der Mittellinie, der Ball landete bei Fernando Torres, der einen brillanten Pass auf Griezmann spielte. Der Franzose, auf gleicher Höhe wie Alaba ließ zuerst dem Österreicher im Laufduell und dann Neuer im Tor nicht den Hauch einer Chance bei seinem siebten Champions-League-Tor in dieser Saison.

Guardiola versuchte seine Mannschaft von der Seitenlinie anzutreiben. Auf dem Feld scheiterten aber nacheinander zunächst Alonso und auch Lewandoswki, immer wieder entzauberte Oblak die Münchner. Beim Treffer des Polen auf Vorlage von Arturo Vidal war aber auch er geschlagen. In der brutal nervenaufreibenden Schlussphase hielt auch Neuer die Bayern weiter im Rennen. Nach einem Foul von Martínez an Torres vor der Strafraumlinie entschied der Referee Cüneyt Cakir auf Strafstoß, der Gefoulte scheiterte aber am Bayern-Keeper. Es nützte den Münchnern auch nichts mehr. "Es wird jetzt schwer sein, ein, zwei Tage, aber das Leben geht weiter", betonte Boateng.

