Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach und Innenverteidiger Roel Brouwers gehen nach fast zehn gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Wie der Tabellenvierte am Dienstag mitteilte, wird der auslaufende Vertrag mit dem 34 Jahre alten Niederländer nicht verlängert.

Brouwers war im Sommer 2007 vom SC Paderborn an den Niederrhein gewechselt. In der laufenden Saison spielte er in den Planungen jedoch keine große Rolle mehr und kam bislang nur zu sieben Bundesliga-Einsätzen. Lediglich dreimal spielte Brouwers von Beginn an.