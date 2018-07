Budapest (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hofft weiter auf die Rückkehr des tief gefallenen UEFA-Präsidenten Michel Platini. "Ich hoffe und wünsche mir, dass Michel in einigen Tagen wieder unter uns sein kann", sagte UEFA-Vizechef Angel Maria Villar Llona (66/Spanien) während seiner Rede beim 40. Ordentlichen UEFA-Kongress in Budapest.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS wird spätestens bis zum 9. Mai ein Urteil im Fall Platini verkünden. Der Franzose (60) war zusammen mit Ex-FIFA-Präsident Joseph S. Blatter (80) wegen einer dubiosen 1,8-Millionen-Euro-Zahlung für sechs Jahre gesperrt worden. Die UEFA wird erst einen neuen Präsidenten wählen, wenn Platini sein sportrechtlich letztinstanzliches Urteil erhalten hat.

Sollte Platini Sperre bestätigt werden, trifft sich das UEFA-Exekutivkomitee mit dem früheren DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach (65) am 18. Mai in Basel zur Krisensitzung. Am Vormittag vor dem Europa-League-Finales würde das weitere Vorgehen und das dann nötige Wahlprozedere besprochen werden. Ein Neuwahl vor der EURO 2016 in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli) ist laut Niersbach "unwahrscheinlich".