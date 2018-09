Los Angeles (dpa) - Konzertfestival der Superlative in Kalifornien: Die Rockgrößen Bob Dylan, Paul McCartney, Roger Waters, Neil Young, The Who und die Rolling Stones wollen erstmals alle bei einem Festival auftreten, teilten die Veranstalter mit. Das "DesertTrip" betitelte Spektakel soll vom 7. bis 9. Oktober erstmals in Indio im US-Bundesstaat Kalifornien stattfinden, dort wo im Frühjahr das Festival Coachella eher jüngere Musikfans anlockt. Die günstigsten Tickets gibt es für rund 200 Dollar (etwa 170 Euro).

