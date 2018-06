Werder gewinnt Krisengipfel gegen Stuttgart 6:2

Bremen (dpa) - Werder Bremen hat in der Fußball-Bundesliga die Abstiegsplätze verlassen. Bremen besiegte am Montagabend den VfB Stuttgart in einem spektakulären Spiel mit 6:2 (3:1). Stuttgart muss vor dem ersten Bundesliga-Abstieg seit 41 Jahren bangen. Im ersten regulären Montagsspiel der Liga-Geschichte kletterte Bremen zwei Spieltage vor Saisonende mit nun 34 Punkten auf den 15. Tabellenplatz. Mit einem Punkt weniger rutschten die Stuttgarter auf den vorletzten Platz ab.

Leicester City erstmals englischer Meister - Tottenham nur 2:2

London (dpa) - Titelverteider FC Chelsea hat durch ein 2:2 (0:2) gegen die Tottenham Hotspur am Montag Leicester City zum englischen Fußballmeister gemacht. Durch das Unentschieden der Spurs im London-Derby ist der Mannschaft des deutschen Abwehrspielers Robert Huth zwei Spieltag vor Ende der Premier-League-Saison der sensationelle erste Titelgewinn in der Vereinsgeschichte nicht mehr zu nehmen.

Karlsruhe gewinnt schwaches Nordbadenderby souverän

Karlsruhe (dpa) - Durch eine starke Schlussphase hat Fußball-Zweitligist Karlsruher SC das nordbadische Derby gegen den SV Sandhausen souverän gewonnen. Vor 13 405 Zuschauern setzte sich der KSC am frühen Montagabend mit 3:0 (0:0) durch. KSC-Stürmer Dimitris Diamantakos erzielte in einer Partie mit bis dahin wenigen Chancen und wenig Tempo das erste Tor (68. Minute). Grischa Prömel (84.) und wieder Diamantakos (88.) erhöhten. Karlsruhe war die aktivere Mannschaft, Sandhausen verteidigte bis zu den Gegentoren effektiv.

"Kicker.de": 1. FC Kaiserslautern holt Uwe Stöver als Sportchef

Kaiserslautern (dpa) - Uwe Stöver soll nach Informationen des Fachportals "Kicker.de" am Dienstag als neuer Sportchef des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern vorgestellt werden. Der Traditionsclub setzte für 15.00 Uhr eine Pressekonferenz an, machte am Montag aber keine genauen Angaben zum Inhalt der Runde. Stöver, derzeit noch als Geschäftsführer beim Drittligisten Holstein Kiel tätig und dort mit einem Vertrag bis 2018 ausgestattet, gilt schon länger als Topkandidat für den verwaisten Posten.

CAS entscheidet: FIFA muss Gibraltar als Mitglied aufnehmen

Lausanne (dpa) - Der Fußball-Weltverband FIFA muss Gibraltar als vollwertiges Mitglied aufnehmen. Der Internationale Sportgerichtshof CAS wies die FIFA an, unverzügliche alle nötigen Schritte zur Aufnahme des Verbandes von Gibraltar (GFA) in die Wege zu leiten. Bereits beim FIFA-Kongress in der kommenden Woche in Mexiko-Stadt muss das Thema nun auf die Tagesordnung genommen werden. Gibraltar könnte dann noch an der Qualifikationsrunde für die WM 2018 teilnehmen, die im September beginnt. Seit mehr als 20 Jahren hatte Gibraltar um die Anerkennung im internationalen Fußball gekämpft.

Wolfsburgs Fußballerinnen im Champions-League-Finale gegen Lyon

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg treffen im Champions-League-Finale auf Olympique Lyon. Lyon besiegte im Rückspiel Paris Saint-Germain mit 1:0 (1:0). Zuhause hatte Lyon 7:0 gewonnen. Das Endspiel ist am 26. Mai im italienischen Reggio Emilia. Am Sonntag hatten sich die Wolfsburger Frauen im deutschen Halbfinale gegen den 1. FFC Frankfurt durchgesetzt.

Zwei polnische Gewichtheber positiv auf Doping getestet

Warschau (dpa) - Zwei polnische Gewichtheber sind positiv auf Doping getestet worden. Es handelt sich um den früheren Europameister Arsen Kasabijew und um Jaroslaw Samoraj, Junioren-Vizeweltmeister von 2014. Das gab die polnische Anti-Doping-Agentur am Montag bekannt. Kasabijew war nach dem Gewinn des EM-Titels 2010 von seiner Heimat Georgien nach Polen gewechselt und dortiger Staatsbürger geworden. Bei beiden wurden die Einnahme von Wachstumshormonen festgestellt. Der Test erfolgte im März noch vor den Europameisterschaften in Norwegen. Die Athleten können die Öffnung der B-Probe beantragen.

Volleyballerinnen des Dresdner SC gelingt Titel-Hattrick

Dresden (dpa) - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC sind zum dritten Mal in Serie Deutscher Meister. Das Team von Trainer Alexander Waibl setzte sich am Montag vor mehr als 3000 Zuschauern in zuhause gegen den MTV Allianz Stuttgart mit 3:0 (25:18, 25:20, 25:17) durch und entschied die Finalserie "best of five" mit 3:2 für sich. Mit dem Meisteritel sicherten sich die Dresdnerinnen zum zweiten Mal nach 1999 das Double, nachdem sie zuvor bereits den DVV-Pokal ebenfalls gegen die Stuttgarterinnen gewonnen hatten.

Steffen Weinhold vom THW Kiel fällt mit Mittelhandbruch aus

Kiel (dpa) - Handball-Rekordmeister THW Kiel muss in den kommenden Wochen auf Rückraumspieler Steffen Weinhold verzichten. Wie der Verein am Montag bestätigte, hat der Linkshänder einen Bruch der rechten Mittelhand erlitten und muss operiert werden. Das Malheur passierte bereits im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Barcelona am Sonntag vor einer Woche. Dennoch war der 29 Jahre alte Nationalspieler auf eigenen Wunsch im Rückspiel am vergangenen Samstag in Barcelona im Einsatz.