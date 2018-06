Berlin (dpa) - Schreckmoment in Berlin: Der Aussichts-Fesselballon nahe dem Checkpoint Charlie ist am Abend in 150 Meter Höhe durch Windböen in Turbulenzen geraten. In der halboffenen Kabine unterhalb des Ballons waren zu dem Zeitpunkt 20 Menschen, so ein Feuerwehrsprecher. Einige kauerten sich einem Augenzeugenbericht zufolge hin und hielten sich fest. Wegen des starken Windes gelang es für mehrere Minuten nicht, den Ballon wieder an den Boden zu holen. Er driftete immer wieder in Richtung eines Hauses ab. Die Passagiere konnten schließlich in Sicherheit gebracht werden.

