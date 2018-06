Riad (AFP) Der saudiarabische Arbeitsminister würde gern mehr Frauen in seinem Land im Beruf sehen - das Autofahrverbot für Frauen sei aber nicht der Grund für die niedrige Quote, sagte er am Dienstag in Riad. Die Regierung habe in den vergangenen vier Jahren versucht, den Frauenanteil auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, sagte Minister Mufarredsch al-Hakbani. "Aber ich bin überhaupt nicht zufrieden."

