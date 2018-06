Köln (SID) - Bayern München kämpft am Abend um den Einzug in das Endspiel der Champions League. Nach dem 0:1 bei Atlético Madrid im Halbfinal-Hinspiel stehen der deutsche Rekordmeister und sein Trainer Pep Guardiola unter massivem Druck. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

In Budapest findet ab 9.30 Uhr der Kongress der Europäischen Fußball-Union UEFA statt. Entschieden wird unter anderem über eine Aufnahme des Kosovo. Wohl nicht dabei ist der tief gefallene UEFA-Präsident Michel Platini, der derzeit gegen seine Sechs-Jahres-Sperre kämpft.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft will sich in der Generalprobe gegen die Schweiz weiteres Selbstvertrauen für die WM in Russland holen. Mit an Bord ist auch NHL-Profi Christian Ehrhoff. Los geht es in Basel um 19.45 Uhr.