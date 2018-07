Madrid (dpa) - Die spanische Polizei hat in Madrid vier mutmaßliche Dschihadisten gefasst. Die Festnahmen seien in den Morgenstunden in den Vororten Pinto und Ciempozuelos im Süden Madrids erfolgt, teilte das Madrider Innenministerium mit.

Die festgenommenen Männer - drei Marokkaner und ein Spanier - hätten eine Gruppe angeführt, die sich im Internet und persönlich der Anwerbung, der Indoktrinierung und der Radikalisierung junger Menschen für dschihadistische Terrorgruppen gewidmet habe, hieß es.

Die Islamisten hätten durch ihre "intensive Arbeit Hunderte Menschen" kontaktiert, so das Ministerium. Der Einsatz der paramilitärischen Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) war den Angaben zufolge am Dienstag kurz vor Mittag unter anderem mit Durchsuchungen auch im Zentrum von Madrid noch "voll im Gange".

Mit dieser jüngsten Aktion kletterte die Zahl der seit Jahresanfang in Spanien festgenommenen mutmaßlichen Dschihadisten nach amtlichen Angaben auf insgesamt 22. Der Antiterror-Alarm war in Spanien im vorigen Juni auf die zweithöchste Stufe vier angehoben worden.

