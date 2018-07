New York (AFP) Der US-Kosmetikkonzern Estée Lauder will bis zu 1200 Stellen streichen und so jährlich 200 bis 300 Millionen Dollar (bis 260 Millionen Euro) sparen. Frei werdende Stellen von Beschäftigten, die in Rente gehen, sollen nicht mehr besetzt werden. Estée Lauder hatte zuvor die Quartalszahlen veröffentlicht: Der Gewinn in den ersten drei Monaten sank um 2,4 Prozent auf knapp 266 Millionen Dollar.

