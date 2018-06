Los Angeles (AFP) Inmitten der Diskussion um wachsende anti-muslimische Tendenzen in den USA haben muslimische Frauen in zwei getrennten Fällen in Kalifornien Klage wegen Diskriminierung eingereicht. In dem einen Fall richtet sich die Klage gegen die Stadtverwaltung und die Polizei von Long Beach, in dem zweiten Fall gegen den Besitzer eines Cafés in Laguna Beach. Die Klagen wurden bereits am Montag eingereicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.