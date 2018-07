San Francisco (AFP) Das mit Sonnenenergie angetriebene Leichtflugzeug "Solar Impulse 2" hat bei seiner geplanten Weltumrundung eine weitere Etappe gemeistert. Der Schweizer Pilot André Borschberg landete am Montagabend in Phoenix im südwestlichen Bundesstaat Arizona, wie er über den Internet-Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Die Maschine war am Morgen zu der rund 1150 Kilometer langen Strecke im kalifornischen San Francisco gestartet. Der Flug dauerte 16 Stunden und zehn Minuten.

