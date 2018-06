Bayreuth (SID) - Der Österreicher Raoul Korner wird nach seinem Abschied von den Basketball Löwen Braunschweig neuer Trainer beim Bundesliga-Konkurrenten medi Bayreuth. Korner (42) erhält einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine dritte Spielzeit.

Korner, in Braunschweig drei Jahre Cheftrainer und zwei Jahre Sportdirektor, wird in Bayreuth Nachfolger von Michael Koch. Der Vertrag des Europameisters von 1993 wurde nicht verlängert. In Braunschweig wird Korner auf beiden Positionen vom früheren Bundestrainer Frank Menz ersetzt.