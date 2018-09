Berlin (AFP) Bei einer Protestaktion gegen Wohnungsnot haben Demonstranten in Berlin zeitweise eine Ferienwohnung besetzt. Wie die Polizei in der Hauptstadt am Mittwoch mitteilte, wurden bei dem Vorfall im Bezirk Neukölln am Vortag insgesamt 29 Menschen vorläufig festgenommen. Anzeigen seien unter anderem wegen Hausfriedensbruchs erfolgt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.