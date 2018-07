Berlin (AFP) Mit einem Brief an Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) sowie an die Bundesregierung protestieren mehrere Abgeordnete gegen den intransparenten Umgang mit Dokumenten des Freihandelsabkommens TTIP. Die Bedingungen im eigens eingerichteten Leseraum im Bundeswirtschaftsministerium machten eine angemessene Einsicht in die Unterlagen nahezu unmöglich, heißt es in dem am Mittwoch gemeinsam von Abgeordneten der SPD, Linkspartei und Grünen veröffentlichten Schreiben. Sie fordern, die Auflagen umfassend zu lockern.

