Stockholm (AFP) Mit seiner vor dem UN-Gebäude in New York aufgestellten Skulptur eines Revolvers mit verknotetem Lauf wurde er weltberühmt, jetzt ist Carl Fredrik Reuterswärd gestorben. Wie seine Heimatstadt Landskrona am Mittwoch mitteilte, verstarb der schwedische Bildhauer am Vortag im Alter von 81 Jahren. Er hatte 1989 einen Schlaganfall erlitten, seitdem kämpfte er mit gesundheitlichen Problemen.

