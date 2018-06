Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat auf eine rasche internationale Vereinbarung für eine Rückkehr zu der Waffenruhe im Bürgerkriegsland Syrien gedrungen. "Die schrecklichen Bilder dieser Tage aus Aleppo zeigen uns, was auf dem Spiel steht", sagte Steinmeier am Mittwoch nach einem Treffen mit dem Koordinator des Hohen Verhandlungskomitees (HNC) der syrischen Opposition, Riad Hidschab, in der Villa Borsig in Berlin.

