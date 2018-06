Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Abschaffung des 500-Euro-Scheins beschlossen. Wie die EZB am Mittwochabend in Frankfurt am Main mitteilte, wird der Schein nicht mehr gedruckt, so dass er langfristig aus den Geldbörsen verschwinden dürfte. Er bleibe aber gesetzliches Zahlungsmittel und werde seinen Wert immer behalten, hieß es weiter.

