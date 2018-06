Brüssel (AFP) Türkische Bürger dürfen nach der bis Juni geplanten Aufhebung des Visa-Zwangs nur mit Dokumenten in die EU einreisen, auf denen elektronisch ihr Foto und ihre Fingerabdrücke gespeichert sind. "Kein türkischer Bürger wird in die EU visafrei ohne biometrischen Pass kommen", sagte EU-Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans am Mittwoch. Da Ankara biometrische Pässe nach EU-Standards bis Juni nicht mehr einführen kann, akzeptiert die EU bis Oktober Ersatzdokumente.

