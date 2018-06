Los Angeles (dpa) - Mit dem einstündigen Video zu ihrem neuen Album "Lemonade" hat Pop-Diva Beyoncé Schlagzeilen gemacht - und auch der dahintersteckenden Produktionsfirma Aufmerksamkeit eingebracht. Pulse Films plane nun einen post-apokalyptischen Thriller, berichtete der "Hollywood Reporter".

Noch in diesem Jahr solle im Norden von Großbritannien gedreht werden. Regie führen Dylan Southern und Will Lovelace, die zuletzt für "Shut Up and Play the Hits", einen Dokumentarfilm über die Band LCD Soundsystem, gefeiert wurden.