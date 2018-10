München (SID) - Die spanischen Medien kommentierten mit martialischen Worten das Aus von Bayern München und von Trainer Pep Guardiola gegen Atlético Madrid im Halbfinale der Champions League trotz des 2:1-Sieges am Dienstag. "Die letzte Kugel Guardiolas hat Simeones Weste nicht durchbohrt. Der spanische Fluch Guardiolas geht weiter", schrieb Sport.

Gefeiert wurde vor allem Torwart Jan Oblak, der in der ersten Hälfte den Foulelfmeter von Weltmeister Thomas Müller parierte. "Oblak war der Regenschirm am Ende eines jeden Angriffs", urteilte AS. - Die spanischen und italienischen Pressestimmen im Überblick:

SPANIEN

Marca: "Ihr seid unglaublich! Atlético ist im Finale. Ein großer Oblak und ... ab nach Mailand! In diesem Team sterben alle für den Mannschaftskameraden. Oblak verschloss sein Tor wie ein Handballtorwart. Guardiola verlässt Bayern ohne Champions-League-Titel - aufgrund der Spanier. Real Madrid, Barca und Atlético vermiesen ihm den Titel, den er so herbeisehnte."

AS: "Oblak war der Regenschirm am Ende eines jeden Angriffs. Bayern war eine Wespe, die nie aufhörte zu stechen. Als Cakir das Spiel abpfiff, waren wir alle 42 Jahre jünger. Atlético beerdigt ein Trauma. Guardiola geht von den Bayern ohne sein Ziel, den Champions-League-Titel."

Sport: "Die letzte Kugel Guardiolas hat Simeones Weste nicht durchbohrt. Der spanische Fluch Guardiolas geht weiter. Atlético Madrid begleicht seine fällige Rechnung mit Bayern aber mit viel Leiden von der ersten bis zur letzten Minute."

El Mundo Deportivo: "Die Rächer. Atlético radiert den K.o. von 1974 aus und steht zum zweiten Mal in drei Jahren im Finale. Guardiola verlässt München ohne Champions-League-Titel. Simeone ist der Sieger gegen Guardiola im Kampf der Fußballstile. Guardiolas letzte Kugel blieb stecken. Diesmal lächelte das Glück Atlético an, nicht so wie 1974. Schwarzenbecks Geist schwebte über der Allianz Arena, aber Atlético hielt stand."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Bis zum letzten Atemzug, wie in einem Drehbuch: Spannung, Herzklopfen, große Leistungen, große Fehler und sogar eine Mini-Rauferei. Ein Duell bis zur letzten Sekunde, wie der Kampf zwischen zwei Philosophien erfordert. Fußball und die Show bedanken sich, Pep nicht."

Corriere dello Sport: "Atleticos Mauer und ein Blitz Griezmanns versenken die Ambitionen von Guardiolas katalanischen Bayern."

La Repubblica: "FC Bayern, die große Verschwendung! Simeone versenkt Guardiola. Der Franzose Griezmann versetzt dem Tiki-Taka und seiner deutschen Variante den Todesstoß und trifft dabei das Herz von Guardiolas Fußball."

La Stampa: "Guardiola, finale Blamage. Atletico erobert Mailand. Der Krieg zwischen Fußballwelten, zwischen der Philosophie Guardiolas und jener seines Rivalen Simeone, wird jedoch auch in Zukunft weitergehen."

Il Messaggero: "Die Fußball-Ästheten müssen resignieren. Das raue Spiel Simeones versenkt die Eleganz des Tiki-Taka. Trotz seiner genialen taktischen Ideen muss Guardiola das Haupt senken."