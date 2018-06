Kopenhagen (SID) - Der vor Wochenfrist beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg aussortierte dänische Nationalstürmer Nicklas Bendtner hat womöglich eine neue sportliche Heimat gefunden. Wie die Zeitung Ekstrabladet berichtet, trainiert der 28-Jährige seit Mittwoch beim dänischen Topklub FC Kopenhagen. Bendtner absolvierte zunächst eine individuelle Einheit mit einem Fitnesstrainer des Klubs.

"Er hat einen Plan bekommen und den befolgt er", erklärte FC-Kopenhagen-Coach Stale Solbakken. In den kommenden Wochen soll Bendtner auch mit der Mannschaft trainieren und sich für einen Vertrag beim dänischen Hauptstadtverein empfehlen. Solbakken, der von 2011 bis 2012 den 1. FC Köln in der Bundesliga trainierte, hatte sich bereits in der Vergangenheit für eine Verpflichtung Bendtners ausgesprochen.