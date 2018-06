Madrid (SID) - Superstar Cristiano Ronaldo vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist rechtzeitig für das Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City (20.45 Uhr/Sky) fit geworden. Real-Trainer Zinédine Zidane berief den dreimaligen Weltfußballer nach überstandener Oberschenkelzerrung gegen den englischen Spitzenklub in die Anfangsformation.

Obwohl Zidane zuletzt beteuert hatte, Ronaldo sei "zu 100 Prozent fit", vermuteten einige englische Medien einen Bluff. Auch Weltmeister Toni Kroos steht in der Anfangsformation der Königlichen, die zum Finaleinzug nach dem 0:0 aus der Vorwoche einen Sieg im heimischen Estadio Santiago Bernabeu benötigen. Gegner im Endspiel am 28. Mai in Mailand wäre wie 2014 Reals Stadtrivale Atlético, der am Dienstag Bayern München ausgeschaltet hatte.

Ronaldo hatte die Verletzung vor knapp zwei Wochen im Ligaspiel gegen den FC Villarreal (3:0) bei einem verunglückten Fallrückzieher erlitten. Der 31-jährige Portugiese erzielte in der laufenden Champions-League-Saison 16 der 26 Tore für Madrid, das nach seinem elften Titel in der Königsklasse greift.