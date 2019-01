Flensburg (SID) - Rasmus Lauge, dänischer Handball-Nationalspieler und Leistungsträger des Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt, fällt für das olympische Handball-Turnier im August in Rio de Janeiro aus. Bei dem 24 Jahre alten Rückraumspieler wurde ein Riss im Außenmeniskus des linken Knies diagnostiziert. Der Skandinavier hatte sich diese Verletzung im Viertelfinal-Rückspiel der Flensburger in der Champions League in der vergangenen Woche bei KS Kielce zugezogen.