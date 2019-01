Berlin (dpa) - Der Schauspieler Frederick Lau (26, "Victoria") ist zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Frau Annika habe ihren Sohn Baz Barne am Dienstagmorgen zur Welt gebracht, sagte er "Bild.de" am Dienstag. "Wir sind überglücklich und alle sind wohlauf", so Lau.

Am Abend erschien der Schauspieler zur Premiere seines neuen Films "Wie Männer über Frauen reden" im Berliner Zoo Palast. "Ich habe den ganzen Tag über alle Termine abgesagt", sagte Lau. "Aber hier musste ich einfach herkommen. Ich lasse ja meine Freunde nicht hängen." Das Ehepaar Lau hat bereits eine 2014 geborene Tochter namens Liselotta.