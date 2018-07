Berlin (dpa) - Die Möglichkeiten freier Berichterstattung stoßen auch in Deutschland oft an Grenzen. "Die Arbeit ist komplizierter geworden, weil die Bedrohungen zunehmen", sagte Peter Bandermann, Journalist von den "Ruhr Nachrichten", der seit vielen Jahren über Rechtsextremismus und Neonazis berichtet. So gebe es Briefe an ihn und seine Tochter, das lasse einen nicht kalt, erzählte Bandermann bei einer Veranstaltung zum Thema "Pressefreiheit in Gefahr - auch in Deutschland?" in Berlin. Der Ton habe sich in Deutschland spürbar verändert, sagte auch Stephan Scherzer, VDZ-Hauptgeschäftsführer.

