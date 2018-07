Madrid (AFP) Die Arbeitslosigkeit in Spanien ist zum zweiten Mal in Folge gesunken. Im April waren knapp 83.600 oder 2,04 Prozent weniger Menschen ohne Job als im März, wie das Arbeitsministerium in Madrid am Mittwoch mitteilte. Bereits im März war ein Rückgang um 1,4 Prozent verzeichnet worden. Doch auch im April lag die Arbeitslosenzahl weiterhin über vier Millionen - laut Ministerium bei genau 4.011.171 Betroffenen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.