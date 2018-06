Aleppo (AFP) Am Rande der syrischen Metropole Aleppo hat es in der Nacht zum Mittwoch erneut heftige Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Aufständischen gegeben. Einem AFP-Korrespondenten zufolge war die ganze Nacht über Artillerie und Lärm von Luftangriffen zu hören, am Mittwochmorgen beruhigte sich die Lage dann etwas. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von den "gewalttätigsten" Gefechten seit mehr als einem Jahr.

