New York (AFP) Angesichts der wieder eskalierenden Kämpfe in der syrischen Stadt Aleppo tritt am Mittwoch der UN-Sicherheitsrat in New York zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Das teilten Diplomaten am Dienstag am Sitz der Vereinten Nationen in New York mit. Das Treffen war von Frankreich und Großbritannien gefordert worden.

