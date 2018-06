Washington (AFP) Der japanische Autozulieferer Takata muss in den USA weitere bis zu 40 Millionen Airbags zurückrufen. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA ordnete am Mittwoch an, dass wegen eines gefährlichen Konstruktionsfehlers zwischen 35 bis 40 Millionen weitere Airbags ersetzt werden müssen. Die Behörde gelangte zu dem Schluss, dass diese Luftkissen denselben Defekt haben, der weltweit bereits zu elf Todesfällen geführt haben soll, davon zehn in den USA.

