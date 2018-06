Washington (AFP) Der japanische Autozulieferer Takata muss einem Zeitungsbericht zufolge mindestens weitere 35 Millionen Airbags in den USA zurückrufen. Die Airbags hätten möglicherweise denselben Defekt, der weltweit bereits zu elf tödlichen Unfällen geführt haben soll, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag. Die offizielle Ankündigung werde für diese Woche erwartet und werde das Unternehmen weiter in die Krise stürzen.

